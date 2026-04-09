Steirerin (16) auf Zebrastreifen angefahren

Die 16-jährige Südoststeirerin war gegen 7.30 Uhr morgens in Feldbach unterwegs. Ein 68-jähriger Weizer fuhr mit seinem Pkw auf der Grazer Straße zur gleichen Zeit stadteinwärts und soll laut eigenen Angaben vom Sonnenlicht geblendet worden sein. Dadurch dürfte er die junge Frau beim Überqueren eines Zebrastreifens übersehen haben. Es kam zu einer Kollision.