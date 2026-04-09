Steirerin (16) auf Zebrastreifen angefahren

In der Südoststeiermark wurde Donnerstagfrüh eine junge Fußgängerin beim Queren eines Schutzweges von einem Auto erfasst. Die 16-Jährige musste ins Spital.
Die 16-jährige Südoststeirerin war gegen 7.30 Uhr morgens in Feldbach unterwegs. Ein 68-jähriger Weizer fuhr mit seinem Pkw auf der Grazer Straße zur gleichen Zeit stadteinwärts und soll laut eigenen Angaben vom Sonnenlicht geblendet worden sein. Dadurch dürfte er die junge Frau beim Überqueren eines Zebrastreifens übersehen haben. Es kam zu einer Kollision.
Unbestimmten Grades verletzt
Nach der Erstversorgung wurde die 16-Jährige mit Verletzungen „unbestimmten Grades“ (Näheres ist derzeit nicht bekannt) zuerst ins LKH Feldbach und von dort weiter ins LKH Graz in die Kinderklinik gebracht. Der Autofahrer wird angezeigt.
Nach der Erstversorgung wurde die 16-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades zuerst ins LKH Feldbach und von dort weiter ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert.
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