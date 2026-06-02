Mit Falschgeld bezahlt: Wer kennt diese Männer?

Zwei Männer sollen bereits am 14. April mit gefälschten 50-Euro-Scheinen in Judenburg, Knittelfeld, Zeltweg einkaufen gegangen sein. Die Ermittlungen sind bis jetzt erfolglos, weswegen die Polizei die Täter nun mit Bild sucht.
Es ist schon eineinhalb Monate her, doch weil sich bei den Ermittlungen bis dato kein Erfolg eingestellt hat, ersucht die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe: Zwei Männer sollen am 14. April zwischen 12.30 und 14.30 Uhr in Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg im Bezirk Murau einkaufen gegangen sein. Dabei sollen sie gefälschte 50-Euro-Scheine verwendet haben. Das Duo ging in drei Apotheken, eine Trafik und ein Lokal.
Der Schaden ist laut der Polizei gering. Mit Bildern der Überwachungskamera sucht man nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung, wo sich die beiden Männer aufhalten könnten. Sie können sich bei der Polizeiinspektion Judenburg unter 059 133/6300 melden.
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