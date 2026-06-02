Mit Falschgeld bezahlt: Wer kennt diese Männer?

Es ist schon eineinhalb Monate her, doch weil sich bei den Ermittlungen bis dato kein Erfolg eingestellt hat, ersucht die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe: Zwei Männer sollen am 14. April zwischen 12.30 und 14.30 Uhr in Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg im Bezirk Murau einkaufen gegangen sein. Dabei sollen sie gefälschte 50-Euro-Scheine verwendet haben. Das Duo ging in drei Apotheken, eine Trafik und ein Lokal.