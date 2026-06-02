Vespa-Lenker verletzt: Polizei sucht Unfall-Zeugen

Gegen 17 Uhr am Montag passierte der Unfall, als der Mann von Fehring in Richtung Mahrensdorf fuhr. Der 37-Jährige lenkte sein Motorrad, als plötzlich ein rotes Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Vespafahrer aus. Er verlor die Kontrolle und stürzte in den Straßengraben.