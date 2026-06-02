Vespa-Lenker verletzt: Polizei sucht Unfall-Zeugen

Ein 37-jähriger Vespa-Fahrer ist am Montagabend in Fehring in der Steiermark verletzt worden, nachdem er einem Autofahrer ausweichen musste, der ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 17 Uhr am Montag passierte der Unfall, als der Mann von Fehring in Richtung Mahrensdorf fuhr. Der 37-Jährige lenkte sein Motorrad, als plötzlich ein rotes Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Vespafahrer aus. Er verlor die Kontrolle und stürzte in den Straßengraben.
Der Lenker des Autos flüchtete. Deswegen ersucht die Polizei Fehring um Hinweise von Zeugen des Unfalls: 059 133/6122.
Der Motorradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Oststeiermark eingeliefert. Die L204 war vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.
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