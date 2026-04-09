Die USA und der Iran verhandeln wieder in Pakistan

Die USA und Israel hatten mitgeteilt, dass die Feuerpause aus ihrer Sicht nicht für den Libanon gelte. Es habe in der Frage offenbar „ein Missverständnis“ gegeben, sagte US-Vizepräsident JD Vance. „Ich glaube, die Iraner dachten, dass der Waffenstillstand den Libanon einschließt, und das war einfach nicht der Fall. Dieses Versprechen haben wir nie gegeben.“ Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter hatte zuvor gesagt, dass der Zehn-Punkte-Plan, den Teheran immer wieder nennt, keine Grundlage für die Gespräche sei. Dieser enthält mehrere Forderungen, die die Vereinigten Staaten ablehnen, darunter die iranische Kontrolle der Straße von Hormuz.