Die USA und der Iran verhandeln wieder in Pakistan

Am Donnerstagabend wird die iranische Delegation für Friedensgespräche mit den USA in Islamabad erwartet. „Trotz der Skepsis in der iranischen Öffentlichkeit aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime“ werde es Verhandlungen geben, teilte Botschafter Reza Amiri Moghadam auf X mit.
Wie berichtet, hatte die Waffenruhe schon am ersten Tag ordentlich gewackelt. Nach den heftigen israelischen Angriffen auf den Libanon hat die iranische Führung die Straße von Hormuz wieder vollständig geschlossen. Mehrere des vereinbarten Zehn-Punkte-Plans seien bereits verletzt worden, hieß es aus dem Iran. Ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen seien unter diesen Umständen „nicht sinnvoll“.
Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass Teheran wegen der Angriffe auf die verbündete Hisbollah im Libanon einen Ausstieg aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause mit den Vereinigten Staaten erwäge. „Die Bedingungen für die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA sind klar und eindeutig: Die USA müssen sich entscheiden – entweder Waffenruhe oder Fortsetzung des Krieges via Israel. Sie können nicht beides haben“, schrieb Irans Außenminister Abbas Araqchi am Mittwoch auf der Plattform X.
Hier sehen Sie das Posting von Irans Außenminister:
Trump will Truppen im Nahen Osten belassen
US-Präsident Donald Trump will die amerikanischen Truppen bis zum Abschluss eines Friedensabkommens mit dem Iran im Nahen Osten belassen. Sollte es keinen Deal geben, würde eine massive militärische Eskalation folgen. Schiffe, Flugzeuge und Personal würden mit zusätzlicher Munition und Waffen vor Ort bleiben, um notfalls „einen erheblich geschwächten Feind“ zu zerstören, führte Trump aus. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass ein dauerhaftes Abkommen erzielt und eingehalten werde.
Die USA und Israel hatten mitgeteilt, dass die Feuerpause aus ihrer Sicht nicht für den Libanon gelte. Es habe in der Frage offenbar „ein Missverständnis“ gegeben, sagte US-Vizepräsident JD Vance. „Ich glaube, die Iraner dachten, dass der Waffenstillstand den Libanon einschließt, und das war einfach nicht der Fall. Dieses Versprechen haben wir nie gegeben.“ Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter hatte zuvor gesagt, dass der Zehn-Punkte-Plan, den Teheran immer wieder nennt, keine Grundlage für die Gespräche sei. Dieser enthält mehrere Forderungen, die die Vereinigten Staaten ablehnen, darunter die iranische Kontrolle der Straße von Hormuz.
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