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Nicht ganz freiwillig

Nilam Farooq macht Schwangerschaft öffentlich

Society International
09.04.2026 10:57
Nilam Farooq macht ihre Schwangerschaft öffentlich und verrät, dass sie die Entscheidung nicht ...
Nilam Farooq macht ihre Schwangerschaft öffentlich und verrät, dass sie die Entscheidung nicht ganz freiwillig gefällt habe.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Nilam Farooq erwartet erneut ein Kind. „Das wird jetzt wahrscheinlich das Persönlichste, was ihr seit langer, langer, langer Zeit von mir gesehen habt. Ich bin schwanger“, sagte die 36-Jährige in einem Video auf Instagram. 

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Die Baby-Neuigkeiten teile sie aber nicht ganz freiwillig: „Wenn es komplett nach mir gegangen wäre, dann wäre es weiterhin ein privates Thema geblieben, was hier nichts verloren hat, wie auch bisher die letzten Jahre.“

Farooq will Gerüchten „Wind aus den Segeln nehmen“
Aber wie schon vor zwei Jahren gebe es auch diesmal wieder Bilder, auf denen man deutlich sehe, dass sie schwanger sei. „Anders als damals möchte ich diesmal selber die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen und nicht zulassen, dass das jemand anderes für mich veröffentlicht“, sagte die Schauspielerin weiter. Es gebe Gründe für viele Menschen, solche Dinge nicht öffentlich zu machen, zum Beispiel Sicherheit.

Sehen Sie sich hier die Instagram-Botschaft von Nilam Farooq an: 

„Das ist meine vierte Schwangerschaft“
In dem Video gab die Schauspielerin noch weitere Einblicke: „Das ist meine vierte Schwangerschaft. Also ich bin Mama, mein Papa ist während einer Schwangerschaft gestorben.“ 

Sie habe auch sehr früh nach den Entbindung wieder zu arbeiten angefangen, doch das sei ihr nicht leicht gemacht worden. Das seien alles Themen, die sie bisher nicht ansprechen konnte, weil sie über das große Ganze nicht gesprochen habe, fuhr Farooq fort.

TV-Kommissarin in „SOKO Leipzig“
Farooq spielte unter anderem in der Komödie „Contra“ (2021) eine Jusstudentin, die von einem Uniprofessor (Christoph Maria Herbst) rassistisch angegangen wird. Von 2013 bis 2019 war sie als TV-Kommissarin in der ZDF-Krimireihe „SOKO Leipzig“ zu sehen.

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