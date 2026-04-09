Nilam Farooq macht Schwangerschaft öffentlich

Farooq will Gerüchten „Wind aus den Segeln nehmen“

Aber wie schon vor zwei Jahren gebe es auch diesmal wieder Bilder, auf denen man deutlich sehe, dass sie schwanger sei. „Anders als damals möchte ich diesmal selber die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen und nicht zulassen, dass das jemand anderes für mich veröffentlicht“, sagte die Schauspielerin weiter. Es gebe Gründe für viele Menschen, solche Dinge nicht öffentlich zu machen, zum Beispiel Sicherheit.