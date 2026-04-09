Sprunghaft rauf, billiger nie

ANDERERSEITS muss sich der Bürger tatsächlich „verarscht“ fühlen. Da debattiert unsere Regierung heftigst darüber, wie sie die Spritpreise bremsen könne. Dann als erste Maßnahme, dass nur dreimal wöchentlich der Preis an den Tankstellen erhöht werden dürfe. Ergebnis, die Preise steigen dreimal wöchentlich sprunghaft. Dann die Spritpreisbremse, die sich als Phantom erweist, weil sie an einer Zapfsäule kaum bemerkbar ist. Und nun die Entspannung auf den Weltmärkten mit massiv gesunkenen Rohölpreisen, und alles bleibt hierzulande gleich teuer.