Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauert um Ikone

Darum wird Adorf Bardot für immer dankbar sein

Society International
29.12.2025 10:05
Brigitte Bardot starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren. Mario Adorf wird der französischen ...
Brigitte Bardot starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren. Mario Adorf wird der französischen Filmikone „für immer dankbar und verbunden“ sein, erklärte er jetzt.(Bild: AFP/ERIC FEFERBERG)

Mario Adorf verdankt der gestorbenen französischen Filmikone Brigitte Bardot nach eigenen Worten seine große Liebe. „Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint-Tropez stammt“, sagte der 95-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden.“

0 Kommentare

Die Nachricht habe seine Frau und ihn sehr betroffen gemacht, sagte Adorf weiter. „Wir haben in den 60er- und 70er-Jahren viele gemeinsame Stunden und Feste verbracht, speziell während ihrer Zeit mit Gunter Sachs, der ebenfalls ein guter Freund war.“

Brigitte Bardot wurde 91 Jahre alt
Brigitte Bardot und der Industrielle und Playboy Gunter Sachs (1932-2011) waren in den 1960er-Jahren verheiratet.

Mario Adorf lernte seine Ehefrau Monique dank Brigitte Bardot kennen.
Mario Adorf lernte seine Ehefrau Monique dank Brigitte Bardot kennen.(Bild: APA/John MACDOUGALL / AFP)

Die Fondation Brigitte Bardot hatte am Sonntag den Tod der 91-Jährigen mitgeteilt. Dem französischen Sender BFMTV sagte der Sprecher der Stiftung, dass die Schauspielerin in den frühen Morgenstunden an der Seite ihres Ehemanns Bernard d‘Ormale starb. Sie befand sich in ihrer Residenz „La Madrague“ im südfranzösischen Saint-Tropez.

„Hatte zuerst nur Augen für die Bardot“
Saint-Tropez ist die Heimatstadt von Monique, das Paar hält sich dort oft auf. In dem Nobelort lernte Adorf seine Monique kennen, die mit der legendären Brigitte Bardot befreundet war.

„Ich hatte zuerst nur Augen für die Bardot“, gab Adorf später zu. Doch dann fiel ihm irgendwann Monique auf, ihre Lebendigkeit. „Und da begann die ganze Geschichte zwischen uns.“ Adorf ist mit seiner Monique seit 1985 verheiratet.

Lesen Sie auch:
Mit Rollen in Filmen wie „Don Juan“ wurde Brigitte Bardot zum Sexsymbol und zur Ikone.
Abschied von Sexsymbol
Brigitte Bardot: Ihre Schönheit wird ewig leben
28.12.2025
Wurde 91 Jahre alt
Französische Filmdiva Brigitte Bardot ist tot
28.12.2025

Sexsymbol und Tierschützerin
Bardot wurde mit Filmen wie „Und immer lockt das Weib“ oder „Die Verachtung“ international bekannt. In den 1970er-Jahren stieg sie nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Bis zuletzt lebte sie zurückgezogen in Saint-Tropez.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
166.937 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.670 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
111.093 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Mehr Society International
Nach Drehschluss!
Florian Silbereisen: Heiße Küsse am „Traumschiff“
Trauert um Ikone
Darum wird Adorf Bardot für immer dankbar sein
Fans aus dem Häuschen
Harry Styles heizt mit Musikclip Spekulationen an
Ende Jänner geht‘s los
Auch dieser Promi wagt sich ins Dschungelcamp!
Süße Überraschung!
Iglesias und Kournikova zeigen ihre Rasselbande
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf