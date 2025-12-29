Darum wird Adorf Bardot für immer dankbar sein

Sexsymbol und Tierschützerin

Bardot wurde mit Filmen wie „Und immer lockt das Weib“ oder „Die Verachtung“ international bekannt. In den 1970er-Jahren stieg sie nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Bis zuletzt lebte sie zurückgezogen in Saint-Tropez.