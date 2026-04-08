Altach und Lustenau mit Lizenz im ersten Anlauf

Wie auch schon im vergangenen Jahr haben der SCR Altach und Austria Lustenau die Bundesliga-Lizenz in erster Instanz erhalten, der positive Bescheid des Senats 5 bestätigt, dass alle wirtschaftlichen, infrastrukturellen sowie organisatorischen Kriterien erfüllt wurden. „Das letzte Jahr war geprägt von intensiver Arbeit und wichtigen Zukunftsinvestitionen. Umso mehr freut es uns, dass wir erneut einen positiven Lizenzbescheid erhalten haben“, sagt Austria-Geschäftsführer Vincent Baur. Das Lustenauer Budget für die kommende Saison in der 2. Liga beläuft sich auf rund vier Millionen Euro. Bei einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga würden die Grün-Weißen auf 6,2 Millionen Euro aufstocken. Einen entscheidenden Entwicklungsschub brachte dabei das neue Stadion, über zwei Millionen Euro investierte der Klub in das neue Austria-Center und in das Austria-Dorf.