Prototypen sind ihre Spezialität: Susanna Boehm

„Krone“: Sie sind Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele – was fällt da alles in Ihren Zuständigkeitsbereich?

Susanna Boehm: Im Grunde bin ich für das sogenannte Prototyping, also den gesamten Entwicklungsprozess der Oberflächen für die Seebühne zuständig. Etwas, das es in einem normalen Opernhaus gar nicht gibt. Auf der Seebühne hat man eben mit ganz anderen Gegebenheiten zu tun, zum Beispiel mit UV-Beständigkeit, Frost, der Haltbarkeit des Materials etc. All das muss in einem herkömmlichen Haus nicht beachtet werden.