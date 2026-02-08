Vorteilswelt
Bregenzer Festspiele

Prototypen sind ihre Spezialität: Susanna Boehm

Vorarlberg
08.02.2026 14:35
Susanna Boehm setzt die spektakulären Bühnenbilder bei den Bregenzer Festspielen um.
Susanna Boehm setzt die spektakulären Bühnenbilder bei den Bregenzer Festspielen um.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Angelika Drnek
Von Angelika Drnek

Für jede Seeproduktion der Bregenzer Festspiele wird ein komplett neues Bühnen-Outfit entworfen, was das gesamte Team immer wieder vor enorme Herausforderungen stellt. Ohne Ausstattungsleiterin Susanna Boehm geht da gar nichts. Die „Krone“ hat mit der „Möglichmacherin“ gesprochen.

0 Kommentare

„Krone“: Sie sind Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele – was fällt da alles in Ihren Zuständigkeitsbereich?
Susanna Boehm: Im Grunde bin ich für das sogenannte Prototyping, also den gesamten Entwicklungsprozess der Oberflächen für die Seebühne zuständig. Etwas, das es in einem normalen Opernhaus gar nicht gibt. Auf der Seebühne hat man eben mit ganz anderen Gegebenheiten zu tun, zum Beispiel mit UV-Beständigkeit, Frost, der Haltbarkeit des Materials etc. All das muss in einem herkömmlichen Haus nicht beachtet werden.

Vorarlberg
