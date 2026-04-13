So wird Ihr Bad zur echten Wohlfühloase

Ein modernes Bad ohne monatelange Baustelle? Was nach Luxus klingt, ist heute Realität. Mit innovativen Sanierungskonzepten von Viterma lässt sich das alte Badezimmer rasch, sauber und individuell in eine echte Wohlfühloase verwandeln – und das ganz ohne Stress.
Viele kennen das Problem: Das Badezimmer ist in die Jahre gekommen, die Badewanne unpraktisch, die Fliesen schwer zu reinigen. Doch eine Komplettsanierung schreckt oft ab – zu viel Lärm, Schmutz und Zeitaufwand.
Genau hier setzen moderne Badlösungen an: Innerhalb weniger Tage wird die alte Badsituation entfernt und durch ein neues, hochwertiges System ersetzt – sauber, leise und effizient.
Der neue Trend: Barrierefrei
Besonders im Trend: die bodenebene Dusche. Sie erleichtert nicht nur den Alltag, sondern bringt auch ein völlig neues Raumgefühl ins Bad. Ob Teil- oder Komplettsanierung – alles wird individuell angepasst.
Die alte Wanne wird durch eine rutschhemmende Dusche ersetzt, moderne Materialien sorgen für Langlebigkeit und einfache Pflege.
Nachhaltig sparen – und genießen
Ein neues Bad ist längst mehr als nur Optik. Wassersparende Armaturen und energieeffiziente Technik helfen dabei, laufende Kosten zu senken. Gleichzeitig entsteht ein Raum, der Entspannung und Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt.
Das Beste: Ein persönlicher Ansprechpartner begleitet den gesamten Prozess – von der Planung bis zur Umsetzung.
Fixpreis und Planungssicherheit
Gerade bei Renovierungen zählt eines besonders: Sicherheit. Dank klarer Fixpreise und strukturierter Abläufe gibt es keine bösen Überraschungen.
24. & 25. April Hausmesse
Besuchen Sie die Viterma Hausmesse unter dem Motto „Wohlfühlbad“ und entdecken Sie moderne und hochwertige Badlösungen. Lassen Sie sich beraten und sammeln Sie Inspirationen für Ihr neues Wohlfühlbad.
Viterma feiert 40.000 sanierte Badezimmer! Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Badsanierung im Wert von 40.000 Euro!
Autokaderstraße 29/1
1210 Wien
Tel: 01 909 37 00
www.viterma.com/hausmesse