Kopfkino, Kirschblüten und stimmige Konzertkunst

Am Wochenende gibt es in OÖ jede Menge Action, Humor und Genuss: Gaumenfreuden warten etwa in Leonding, wo man die besten Weine aus NÖ probieren kann. Schmankerl werden auch bei der 64. Samareiner Mostkost serviert. Auspowern kann man sich entweder auf 60 oder gar 100 Kilometern bei der Kirschblüten Radklassik in Eferding. Und ganz großes Kino im Kopf herrscht mit dem Duo BlöZinger in Pinsdorf.