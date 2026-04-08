Pleitegeier schlägt gleich zweimal zu

Ein Hohenemser Barbetreiber sowie der Fußacher Lieferant von Fertigteilhäusern, Küchen und Baustoffen mussten am Mittwoch Konkurs anmelden. Ob die Unternehmen weitergeführt werden können, entscheidet der jeweilige Masseverwalter.
Über das Vermögen der Fußacher „Ma.Gn.AT-House GmbH“ wurde am Montag das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich derzeit auf rund 300.000 Euro. Drei Dienstnehmer sind betroffen. Ob der Vertrieb von Fertigteilhäusern, Küchen, Baustoffen und Baumaschinen fortgeführt werden kann, wird der Bregenzer Rechtsanwalt und Masseverwalter Christian Steurer entscheiden.
Dem KSV1870 liegen derzeit noch keine Informationen über die Ursachen der Pleite vor. Die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details wollen die Zuständigen des Kreditschutzverbands in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Gläubigerforderungen können bis 18. Juni über den KSV1870 angemeldet werden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 2. Juli 2026 in Feldkirch.
„Bimbos“ in Hohenems droht das Aus
Ebenfalls in Konkurs schlitterte der Betreiber der Bar „Bimbos“ in Hohenems. Betroffene Dienstnehmer gibt es nicht. Über die Höhe der Verbindlichkeiten sowie die Ursache der Insolvenz ist derzeit noch nichts Näheres bekannt. Zur Masseverwalterin wurde die Rechtsanwältin Anita Einsle bestellt, die über eine Weiterführung entscheiden wird. Die gerichtliche Anmeldefrist für Gläubigerforderungen endet am 18. Juni 2026. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 2. Juli 2026 anberaumt.
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