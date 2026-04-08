Pleitegeier schlägt gleich zweimal zu

„Bimbos“ in Hohenems droht das Aus

Ebenfalls in Konkurs schlitterte der Betreiber der Bar „Bimbos“ in Hohenems. Betroffene Dienstnehmer gibt es nicht. Über die Höhe der Verbindlichkeiten sowie die Ursache der Insolvenz ist derzeit noch nichts Näheres bekannt. Zur Masseverwalterin wurde die Rechtsanwältin Anita Einsle bestellt, die über eine Weiterführung entscheiden wird. Die gerichtliche Anmeldefrist für Gläubigerforderungen endet am 18. Juni 2026. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 2. Juli 2026 anberaumt.