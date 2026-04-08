Für Autos bezahlt, die nicht zum Verkauf standen

Fünf Autos, die von einer vermeintlichen Rechtsanwaltskanzlei zum Verkauf angeboten wurden: Fotos, Dokumente, TÜV-Bescheinigungen und Co. – alles schien zu passen. Also überwies ein Tiroler (66) einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag auf deutsche Bankkonten. Geliefert wurden die Fahrzeuge nie – der Kontakt brach ab!