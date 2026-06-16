Altach holt Japan-Stürmer und Brasilo-Verteidiger!

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat zum Start der Vorbereitung auf die kommende Saison die Verpflichtung eines neuen Stürmers bekannt gegeben!
Der Japaner Shingo Nakano war 2023 aus der Heimat auf ein US-College und vor zwei Jahren in die Singapore Premier League gewechselt, bei Albirex Niigata FC war er trotz seiner 21 Jahre zuletzt Kapitän. Nakano kam in der abgelaufenen Saison auf 25 Tore und zwei Vorlagen, sein Vertrag bei den Altachern läuft bis Sommer 2028.
Henrique Bell kommt aus Brasilien
Ein weiterer Zugang für den Profikader der Vorarlberger kommt aus Brasilien, der 18-jährige Innenverteidiger Henrique Bell soll vorerst einmal bei den Juniors in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Der italienisch-brasilianische Doppelstaatsbürger spielte zuletzt für das U20-Team des FC Sao Paulo.
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