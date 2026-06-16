Altach holt Japan-Stürmer und Brasilo-Verteidiger!

Der Japaner Shingo Nakano war 2023 aus der Heimat auf ein US-College und vor zwei Jahren in die Singapore Premier League gewechselt, bei Albirex Niigata FC war er trotz seiner 21 Jahre zuletzt Kapitän. Nakano kam in der abgelaufenen Saison auf 25 Tore und zwei Vorlagen, sein Vertrag bei den Altachern läuft bis Sommer 2028.