Verborgene Geschichten warten vor der Haustür

Kärnten neu entdecken: Am 11. April laden die Austriaguides zum Saisonauftakt ein, spannende Begebenheiten und besondere Orte in der Region zu erleben – kostenlos und ohne Anmeldung für alle Neugierigen.
Wann haben Sie zuletzt Ihre eigene Umgebung wirklich bewusst wahrgenommen und sind nicht gedankenverloren durch vertraute Gassen geschlendert? Allzu oft erscheint das Altbekannte unspektakulär, doch gerade dort, zwischen Pflastersteinen und in unscheinbaren Winkeln, verbergen sich Geschichten, die überraschen.
Am 11. April laden die Austriaguides zum Saisonauftakt Interessierte ein, ihre eigene Umgebung neu zu entdecken. Unter dem Motto „Wir zeigen euch Kärnten“ wird ein abwechslungsreiches und landesweites Führungsprogramm geboten, kostenlos und ohne Anmeldung.
„Spannende Geschichten direkt vor der Austüre“
„Unsere Aufgabe ist es, Geschichte lebendig zu machen und Menschen für die Besonderheiten ihrer eigenen Heimat zu begeistern. Oft liegen die spannendsten Geschichten direkt vor der Haustür – man muss sie nur entdecken“, so Austriaguide-Beirat Michael Jaritz, der am Samstag in Althofen auf die Spuren der Salzburger Bischöfe wandert sowie in St. Veit die Geschichte der Eisenhändler der Herzogstadt beleuchtet. „In Villach haben sich zwölf Kollegen zusammengetan, die von der Medizin zu Zucht und Ordnung oder von Besatzern zu rebellischen Töchtern erzählen“, weiß Jaritz.
Ob eine mittelalterliche Zeitreise in Friesach, ein Kulturspaziergang durch die Spittaler Innenstadt oder „verwehte Geschichte(n)“ vom jüdischen Friedhof in St. Ruprecht in Klagenfurt – die Touren laden dazu ein, Kärnten aus neuen Perspektiven zu entdecken. In Feldkirchen wird durch vier Stadtviertel geschlendert, und in Maria Saal wird nicht nur die bekannte Wallfahrtskirche genauer unter die Lupe genommen.
Von Radtouren bis hin zur spannenden Schnitzeljagd
Insgesamt sorgen derzeit 53 aktive Austriaguides dafür, dass das kulturelle Erbe Kärntens lebendig bleibt. Auch nach dem Saisonauftakt wird einiges geboten: „Neben Museumsführungen und Radtouren führen wir auch kindgerechte Stadtführungen durch. Mit Schnitzeljagden und Quiz-Führungen sorgen wir für abwechslungsreiche Erlebnisse“, verrät Jaritz.
Warum also in die Ferne schweifen, wenn faszinierende Entdeckungen direkt vor der eigenen Haustür beginnen? Alle Informationen zu den gratis Führungen hier.
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