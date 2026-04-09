Verborgene Geschichten warten vor der Haustür

„Spannende Geschichten direkt vor der Austüre“

„Unsere Aufgabe ist es, Geschichte lebendig zu machen und Menschen für die Besonderheiten ihrer eigenen Heimat zu begeistern. Oft liegen die spannendsten Geschichten direkt vor der Haustür – man muss sie nur entdecken“, so Austriaguide-Beirat Michael Jaritz, der am Samstag in Althofen auf die Spuren der Salzburger Bischöfe wandert sowie in St. Veit die Geschichte der Eisenhändler der Herzogstadt beleuchtet. „In Villach haben sich zwölf Kollegen zusammengetan, die von der Medizin zu Zucht und Ordnung oder von Besatzern zu rebellischen Töchtern erzählen“, weiß Jaritz.