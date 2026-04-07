Tödlicher Skiunfall in Gerlos: Mann verstorben

Für 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

„Laut Zeugen fuhren die beiden Verunfallten mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu“, berichtet die Polizei. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Für den 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlitt innere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.