Tödlicher Skiunfall in Gerlos: Mann verstorben

Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstag in einem Skigebiet in Gerlos. Zwei Skifahrer waren miteinander kollidiert. Ein 69-Jähriger erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.
Die fatale Kollision auf der Piste ereignete sich im Skigebiet „Zillertal Arena“ in Gerlos gegen 12.30 Uhr. Im Bereich der Pistenkreuzung der roten (Moseltret) und schwarzen Piste (Krummbach) krachten zwei deutsche Skifahrer ineinander. Beide waren fortgeschrittene Skifahrer, wie die Polizei berichtet.
Für 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät
„Laut Zeugen fuhren die beiden Verunfallten mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu“, berichtet die Polizei. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Für den 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlitt innere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.
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