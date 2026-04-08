Bub (13) soll in Volksschule: Wie geht es weiter?

„Das ist wieder mal ein Fall, wo die Kinder nichts für die Dummheit der Eltern können und es ausbaden müssen“ – so lautet der Grundtenor im Leserforum von krone.at zu unserem Bericht über einen 13-Jährigen aus dem Salzkammergut, der seit fast fünf Jahren keine Schule mehr besucht hat und bisher als höchsten Bildungsabschluss nur das Zeugnis der 2. Klasse Volksschule vorweisen kann.