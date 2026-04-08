Bub (13) soll in Volksschule: Wie geht es weiter?

Zum Kopfschütteln finden viele Leser das Verhalten jener Eltern aus dem oberösterreichischen Salzkammergut, deren Sohn seit fast fünf Jahren nicht mehr in einer öffentlichen Schule war. Der 13-Jährige hat nur den Abschluss der 2. Klasse Volksschule vorzuweisen. Jetzt muss der Verwaltungsgerichtshof entscheiden, wie es weitergeht.
„Das ist wieder mal ein Fall, wo die Kinder nichts für die Dummheit der Eltern können und es ausbaden müssen“ – so lautet der Grundtenor im Leserforum von krone.at zu unserem Bericht über einen 13-Jährigen aus dem Salzkammergut, der seit fast fünf Jahren keine Schule mehr besucht hat und bisher als höchsten Bildungsabschluss nur das Zeugnis der 2. Klasse Volksschule vorweisen kann.
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