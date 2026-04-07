Ach du dickes Ei: Sündteure Fahrräder gestohlen!

Böse Überraschung nach den Osterfeiertagen für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Hall in Tirol: Aus dem Fahrradabstellraum wurden mehrere hochpreisige Räder gestohlen. Der Schaden ist enorm, liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Zeugen.