Ach du dickes Ei: Sündteure Fahrräder gestohlen!

Böse Überraschung nach den Osterfeiertagen für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Hall in Tirol: Aus dem Fahrradabstellraum wurden mehrere hochpreisige Räder gestohlen. Der Schaden ist enorm, liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Zeugen.
Die unbekannten Diebe trieben in der Haller Galgenfeldstraße ihr Unwesen. Irgendwann in der Zeit zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagfrüh wurden dort aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses mehrere hochpreisige Fahrräder, E-Mountainbikes und Gravelbikes gestohlen.
Wohl mit größeren Fahrzeugen abtransportiert
„Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Zeugen – von den Tätern fehlt nämlich bis dato jede Spur.
Möglicherweise könnten die Räder in der Tatnacht mit größeren Fahrzeugen abtransportiert worden sein.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/7110.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.