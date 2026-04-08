80 Millionen Euro für neues „Milchprojekt“

Besonderes Augenmerk wird auf Nachhaltigkeit gelegt

Neben der Effizienz steht vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus. Mit Photovoltaik, Wärmerückgewinnung, einem eigenem Eisspeicher für die Kälteanlage, einem innovativen Kühlsystem und einer begrünten Dachflächen entsteht ein zukunftsfitter Standort, der auch kommenden Generationen gerecht wird. Und auch die Büroangestellten dürfen sich freuen – auf einen modernen Bürotrakt in Holzbauweise.