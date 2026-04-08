Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fit für die Zukunft

80 Millionen Euro für neues „Milchprojekt“

Niederösterreich
08.04.2026 15:00
Das neue NÖM-Versandlager fügt sich mit seiner Fassade perfekt in die Landschaft.
Das neue NÖM-Versandlager fügt sich mit seiner Fassade perfekt in die Landschaft.(Bild: NÖM)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Bereits im Vorjahr erfolgte der Spatenstich, bis Mitte 2027 soll das hochmoderne NÖM-Logistikzentrum  in Baden fertig sein und sich auch optisch perfekt in die umliegende Landschaft einfügen.

0 Kommentare

Bis Mitte 2027 entsteht in Baden bei Wien ein hochmodernes, vollautomatisches Versandlager der Niederösterreichischen Molkerei (NÖM) – ein Projekt, das für Fortschritt, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit steht.

Auf 14.000 Quadratmetern – dies entspricht ungefähr der Fläche von zwei Fußballfeldern – wird ein Logistikzentrum mit modernster Technik und bis zu 26.000 Palettenplätzen errichtet. Es soll Abläufe effizienter machen und gleichzeitig neue Maßstäbe in der Intralogistik setzen.

Dass es durch die Automatisierung zu Arbeitsplatzverlusten kommt, wird ausgeschlossen. „Im Gegenteil – wir erweitern unser Team laufend“, heißt es vonseiten der NÖM. Alleine in Niederösterreich sind derzeit 1100 Personen beschäftigt.

Erscheinungsbild, das sich an Landschaft anpasst
Auch auf das Erscheinungsbild des Megaprojektes wird großer Wert gelegt: Die Fassade wurde in enger Abstimmung mit den Behörden so gestaltet, dass sie sich harmonisch in das UNESCO-Welterbe Baden einfügt.

Spürbar von dem Projekt profitieren wird auch die Bevölkerung: Durch die direkte Anbindung des Lagers entfallen künftig mehr als 10.000 Lkw-Fahrten pro Jahr. Das bedeutet weniger Verkehr, weniger Belastung – somit ein Plus an Lebensqualität. Und Einsparungen, da derzeit umliegende Lagerhallen kostenpflichtig zugemietet werden.

Besonderes Augenmerk wird auf Nachhaltigkeit gelegt
Neben der Effizienz steht vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus. Mit Photovoltaik, Wärmerückgewinnung, einem eigenem Eisspeicher für die Kälteanlage, einem innovativen Kühlsystem und einer begrünten Dachflächen entsteht ein zukunftsfitter Standort, der auch kommenden Generationen gerecht wird. Und auch die Büroangestellten dürfen sich freuen – auf einen modernen Bürotrakt in Holzbauweise. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.125 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.666 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
133.422 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1613 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
959 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf