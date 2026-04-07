Häftling vergewaltigt und beinahe umgebracht

Laut Staatsanwältin spielten sich an einem Septembertag im Jahr 2023 horrende Szenen zwischen den beiden ab. Der siebenfach Vorbestrafte soll seinen Mithäftling erniedrigt, an einem Gürtel durch den Raum gezerrt und ihn auf den Kopf geschlagen haben. Mit dem Gürtel soll er ihn zudem intensiv gewürgt haben. Dann soll er seinen Kopf dreimal in eiskaltes Wasser im Waschbecken getunkt haben, sodass er fast keine Luft mehr bekam, und ihn vergewaltigt haben.