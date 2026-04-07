Passagier randalierte in Flugzeug – Haftstrafe

Er hatte bereits vor dem Rückflug aus dem polnischen Krakau nach Bristol angefangen, Alkohol zu trinken, und an Bord weitergemacht. Jeglichen Anweisungen widersetzte er sich. Zudem beleidigte der 61-Jährige das Flugpersonal und andere Passagierinnen sowie Passagiere. Sogar auf die Landung wirkte sich das Verhalten des Betrunkenen aus: Da er sich weigerte, sich auf seinen Platz zu setzen, musste der Pilot den ersten Landeanflug auf den Airport Bristol abbrechen.