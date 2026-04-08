Säure-Angriff gegen Fahrzeuge von Tierschützern

Dennoch ließen es sich Putzgruber und seine Mitstreiter nicht nehmen, tags darauf auf das Tierleid aufmerksam zu machen. Doch dann kam es noch wilder: Ein Mann stürmte auf den knienden Putzgruber zu und überschüttete ihn mit einer Flüssigkeit. Danach lief er davon. „Nach kurzem Schreck bin ich hinterher und habe ihm die Flasche abgenommen“, so Putzgruber. Der Inhalt stellte sich schließlich „lediglich“ als Alkohol heraus. Er blieb unverletzt.