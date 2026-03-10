Tierschützer retten verletzten „1000-Zecken-Hund“

Treffen mit Opposition

Doch auch sonst gab es bei der Hilfsfahrt des Vereins viel zu tun. So stand ein Treffen mit der größten Oppositionspartei des Landes, der sozialdemokratischen SSP, auf dem Programm. Grund dafür war die Recherche von Putzgruber und seinem Team bei vielen Zoos und Tiermärkten im Balkanstaat. Gerade die SSP machte die aufgezeigten Missstände wie viel zu kleine Gehege, Käfigtürmen oder lediglich aufgemaltem Wasser zum Thema, sogar nationale Fernsehberichte gab es.