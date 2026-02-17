Eine Jubiläumsfahrt, die ans Herz gegangen ist

Wenn Tom Putzgruber zum bereits zehnten Mal die Grenze in die Ukraine passiert, dann fühlt sich das nach vielem an, nur nicht nach Routine. Denn gerade die Jubiläumsfahrt ging dem Obmann des Vereins „RespekTiere“ aus Kammern im Bezirk Krems emotional besonders nahe. „An fast jeder Ortschaft in der Ukraine finden sich inzwischen Gedenkstätten für gefallene Soldaten. Dazu die kriegsmüden, verzweifelten Menschen, von denen jeder eine unfassbar traurige Geschichte erzählen kann“, schildert Putzgruber.