Vorarlbergs Bevölkerung wächst weiter

Bis zum Jahr 2040 werden rund 426.000 Menschen in Vorarlberg leben – das besagt eine aktuelle Hochrechnung der Statistik Austria.
Die Einwohner in Vorarlberg werden immer mehr. Bereits im Jahr 2021 wurde die 400.000er-Marke geknackt. Gemäß einer Prognose der Statistik Austria soll die Einwohnerzahl von derzeit rund 412.700 bis zum Jahr 2040 um weitere 3,7 Prozent steigen. Rund 426.000 Menschen würden dann im Ländle leben. Grund für die steigenden Zahlen ist aber kein zu erwartendes Geburtenhoch – für das Bevölkerungswachstum sind vielmehr die Zuwanderer verantwortlich. Mitarbeiter der Statistikstelle gehen davon aus, dass der Anteil der Zugezogenen von derzeit rund 21 auf 32 Prozent steigen wird.
Zweithöchster Ausländeranteil
Bereits im vergangenen Jahr war Vorarlberg das Land mit dem zweithöchsten Ausländeranteil (Wien hat die meisten Einwohner mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft). Von den 2025 rund 412.000 Vorarlbergern wurden in der Statistik etwa 121.000 mit Migrationshintergrund geführt. Den höchsten Anteil machte dabei die Gruppe der Deutschen aus, dahinter folgten die türkischen Staatsbürger.
Die Statistiker gehen zudem davon aus, dass auch das Durchschnittsalter der Vorarlberger steigen wird. Dieses liegt derzeit bei 42,4 Jahren, im Jahr 2080 soll der Vorarlberger im Durchschnitt dann 48 Jahre alt sein. Die prognostizierte Steigerung hängt mit der sinkenden Geburtenrate zusammen. Gleichzeitig werden die Menschen durch verbesserte Diagnostik und Fortschritte in der Behandlung verschiedenster Krankheiten immer älter. Die Herausforderungen bezüglich Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich werden also mit den steigenden Bevölkerungszahlen einhergehen.
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