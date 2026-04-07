Vorarlbergs Bevölkerung wächst weiter

Die Einwohner in Vorarlberg werden immer mehr. Bereits im Jahr 2021 wurde die 400.000er-Marke geknackt. Gemäß einer Prognose der Statistik Austria soll die Einwohnerzahl von derzeit rund 412.700 bis zum Jahr 2040 um weitere 3,7 Prozent steigen. Rund 426.000 Menschen würden dann im Ländle leben. Grund für die steigenden Zahlen ist aber kein zu erwartendes Geburtenhoch – für das Bevölkerungswachstum sind vielmehr die Zuwanderer verantwortlich. Mitarbeiter der Statistikstelle gehen davon aus, dass der Anteil der Zugezogenen von derzeit rund 21 auf 32 Prozent steigen wird.