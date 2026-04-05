20 Jahre Krebs! „Ich habe keine Zeit zum Sterben“

Über 20 Jahre Krebs, täglich elf Medikamente in der Früh und viele Operationen – Lauf-Veteran Hans Plasch (80) lässt sich aber nicht aufhalten, der Niederösterreicher meint im Gespräch mit der „Krone“: „Auch wenn es ein Wunder ist, dass ich noch da bin: Ich will den Leuten Motivation und Mut geben.“