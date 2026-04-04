„Das würde eine neue Begeisterung entfachen“

Österreichs „Mrs. Frauenfußball“ Irene Fuhrmann über WM-Träume, Neulengbachs tiefen Fall durch die drohende Insolvenz, Austrias Aufstieg samt Doublechancen und „Musterschüler“ Christoph Baumgartner. Vor allem die ÖFB-Frauen liegen der 45-jährigen Ex-Teamchefin am Herzen.
Nach ihrer Trainer-Ära beim Frauenteam mit den EM-Teilnahmen 2017 und 2022 wirkt Irene Fuhrmann nun bei der UEFA als Vortragende oder Spielanalystin. Die 45-jährige Wienerin, die gerade bei Arsenal und West Ham hospitierte, sprach mit der „Krone“ über ...
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