„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Lola ist eine zweijährige Malteser-Mischlingshündin mit viel Energie und Lebensfreude. Sie liebt Menschen, versteht sich gut mit Kindern und freut sich über ausgedehnte Spaziergänge. Tel.: 0732/247887.
Sabka lebte bisher als Einzelkatze in einer Wohnung und möchte auch künftig die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Menschen genießen. Ein ruhiges Umfeld mit Rückzugsorten hilft, das Vertauen der zweijährigen Samtpfote zu gewinnen. Tel.: 0732/247887.
Bianca Peanut bekommt in manchen Situationen Panik. Ihre zukünftigen Besitzer sollten deshalb Hundeerfahrung mitbringen. Die dreijährige Mischlingshündin versteht sich mit Artgenossen, für Kinder ist sie nicht geeignet. Tel.: 0664/8485571.
Schneeflöckchen kam aufgrund von Unsauberkeit ins Tierheim. Als Ursache wurden Struvitkristalle festgestellt. Diese werden mit speziellem Diätfutter behandelt. Mit der richtigen Versorgung hat die dreijährige Katze gute Chancen auf ein beschwerdefreies Leben. Tel.: 0732/247887.
Safira wurde ausgesetzt. Fremden gegenüber zeigt sich die Pit Bull-Hündin (9 Jahre, kastriert) anfangs unsicher. Ist das Vertrauen da, verhält sie sich anhänglich und loyal. Ein ruhiges, strukturiertes Zuhause mit klarer Führung und viel Geduld werden gesucht. Tel.: 0732/247887.
Jolly wartet schon lange auf seine Chance. Ein Unfall in der Vergangenheit und damit verbundene Kotinkontinenz machen seine Aussicht auf eine Familie nicht leicht. Aber der kleinwüchsige Mischling gibt die Hoffnung nicht auf, seine Lebensmenschen zu finden. Tel.: 0664/8485571.
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