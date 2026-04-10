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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
10.04.2026 15:00
Ob Katze oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Katze oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

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Lola – die Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Lola ist eine zweijährige Malteser-Mischlingshündin mit viel Energie und Lebensfreude. Sie liebt Menschen, versteht sich gut mit Kindern und freut sich über ausgedehnte Spaziergänge. Tel.: 0732/247887.

Sabka – die Einzelprinzessin
(Bild: Tierheim Linz)

Sabka lebte bisher als Einzelkatze in einer Wohnung und möchte auch künftig die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Menschen genießen. Ein ruhiges Umfeld mit Rückzugsorten hilft, das Vertauen der zweijährigen Samtpfote zu gewinnen. Tel.: 0732/247887.

Bianca Peanut – die Unsichere
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Bianca Peanut bekommt in manchen Situationen Panik. Ihre zukünftigen Besitzer sollten deshalb Hundeerfahrung mitbringen. Die dreijährige Mischlingshündin versteht sich mit Artgenossen, für Kinder ist sie nicht geeignet. Tel.: 0664/8485571.

Schneeflöckchen – die Wohnungskatze
(Bild: Tierheim Linz)

Schneeflöckchen kam aufgrund von Unsauberkeit ins Tierheim. Als Ursache wurden Struvitkristalle festgestellt. Diese werden mit speziellem Diätfutter behandelt. Mit der richtigen Versorgung hat die dreijährige Katze gute Chancen auf ein beschwerdefreies Leben. Tel.: 0732/247887.

Safira – die Glücklose
(Bild: Tierheim Linz)

Safira wurde ausgesetzt. Fremden gegenüber zeigt sich die Pit Bull-Hündin (9 Jahre, kastriert) anfangs unsicher. Ist das Vertrauen da, verhält sie sich anhänglich und loyal. Ein ruhiges, strukturiertes Zuhause mit klarer Führung und viel Geduld werden gesucht. Tel.: 0732/247887.

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Jolly – der Hoffnungsvolle
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Jolly wartet schon lange auf seine Chance. Ein Unfall in der Vergangenheit und damit verbundene Kotinkontinenz machen seine Aussicht auf eine Familie nicht leicht. Aber der kleinwüchsige Mischling gibt die Hoffnung nicht auf, seine Lebensmenschen zu finden. Tel.: 0664/8485571.

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10.04.2026 15:00
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