Vogelnester im Garten: Was jetzt tabu ist

Mit den ersten warmen Frühlingstagen beginnt die Hochsaison der heimischen Vogelwelt: Amsel, Meise und viele andere Arten bauen Nester, legen Eier oder brüten bereits. So mancher Heckenschnitt kann für die Tiere nun tödlich sein – Vorsicht ist geboten!
Hecken schneiden, Sträucher auslichten oder dichte Kletterpflanzen entfernen: Genau dort suchen viele Vögel geschützte Plätze für ihren Nachwuchs. Schon ein kleiner Eingriff kann ein Nest zerstören oder die Tiere so stark stören, dass sie ihren Brutplatz verlassen.
Besonders dichtes Gebüsch, Thujahecken oder Efeu werden häufig als Nistplatz genutzt, oft gut verborgen vor dem menschlichen Blick. Viele Nester sind kaum zu erkennen. Während die Amsel ihre Nester oft in mittlerer Höhe baut, nisten kleinere Arten tief im Strauchwerk oder direkt an Hauswänden.
Sträucher stark auslichten
Efeu oder Kletterpflanzen entfernen
Nester berühren oder versetzen
Katzen unbeaufsichtigt an Brutplätzen streifen lassen
Laute Arbeiten direkt neben Nistplätzen durchführen
Rücksicht ist jetzt wichtig!
Deshalb sollte vor jedem Rückschnitt genau kontrolliert werden, ob sich Vögel bereits angesiedelt haben. Wer hektische Flugbewegungen, Warnrufe oder regelmäßiges Anfliegen einer Stelle beobachtet, sollte diesen Bereich unbedingt in Ruhe lassen. Auch intensive Gartenarbeiten in unmittelbarer Nestnähe bedeuten Stress für die Tiere.
Dauernder Lärm, starke Erschütterungen oder häufiges Vorbeigehen können dazu führen, dass Elternvögel das Nest zeitweise meiden. Vor allem in den frühen Morgenstunden herrscht an den Brutplätzen Hochbetrieb, wenn Nahrung für die Jungvögel gesammelt wird.
Leichte Beute
Ein weiteres Problem sind freilaufende Haustiere. Besonders Katzen stellen während der Brutzeit eine große Gefahr dar, denn Jungvögel und brütende Tiere sind leichte Beute. Wer einen Garten mit vielen Sträuchern oder Vogelhäusern hat, sollte Katzen in den frühen Morgenstunden möglichst im Haus behalten.
Hilfreich sind jetzt flache Wasserschalen, naturnahe Ecken und heimische Pflanzen, die Insekten anziehen. Denn ohne ausreichendes Nahrungsangebot wird die Aufzucht des Nachwuchses schwierig. Gerade im Frühling leisten auch kleine, unbeachtete Gartenecken einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Vogelwelt.
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