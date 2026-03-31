Vogelnester im Garten: Was jetzt tabu ist

Leichte Beute

Ein weiteres Problem sind freilaufende Haustiere. Besonders Katzen stellen während der Brutzeit eine große Gefahr dar, denn Jungvögel und brütende Tiere sind leichte Beute. Wer einen Garten mit vielen Sträuchern oder Vogelhäusern hat, sollte Katzen in den frühen Morgenstunden möglichst im Haus behalten.

Hilfreich sind jetzt flache Wasserschalen, naturnahe Ecken und heimische Pflanzen, die Insekten anziehen. Denn ohne ausreichendes Nahrungsangebot wird die Aufzucht des Nachwuchses schwierig. Gerade im Frühling leisten auch kleine, unbeachtete Gartenecken einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Vogelwelt.