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Biker verletzt

Zwei Motorradunfälle in nur 20 Minuten passiert

Oberösterreich
07.04.2026 07:12
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Innerhalb von nur zwanzig Minuten gab es am Abend des Ostermontags gleich zwei Motorradunfälle in Oberösterreich. Um 18.20 Uhr verunfallte ein junger Biker in Hofkirchen an der Trattnach, um 18.40 Uhr stürzte ein weiterer Motorradlenker in Dimbach.

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Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Ostermontag gegen 18.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1184 Richtung Wendling. Bei Straßenkilometer 3,8 verlor er bei Hofkirchen an der Trattnach aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.


In Kurve gestürzt
Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr gegen 18.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der B119, Greinerstraße von Dimbach Richtung Grein. In einer leichten Linkskurve im Ortschaftsbereich Gassen, Gemeinde Dimbach, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn und kam erst im angrenzenden und leicht abschüssigen Waldstück zum Stillstand.

Selbst Notruf abgesetzt
Der 36-Jährige begab sich anschließend aus eigener Kraft zurück zum Fahrbahnrand und verständigte den Notruf. Nach der Erstversorgung des unbestimmten Grades verletzten Motorradfahrers durch Sanitäter und Notärzte wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht.

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