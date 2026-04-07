Zwei Motorradunfälle in nur 20 Minuten passiert



In Kurve gestürzt

Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr gegen 18.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der B119, Greinerstraße von Dimbach Richtung Grein. In einer leichten Linkskurve im Ortschaftsbereich Gassen, Gemeinde Dimbach, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn und kam erst im angrenzenden und leicht abschüssigen Waldstück zum Stillstand.