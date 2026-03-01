Krise im Nahen Osten: AUA ändert Flugplan erneut

Luftverkehr in Region kam weitgehend zum Erliegen

Nach Militärschlägen der USA und Israels gegen den Iran und iranischen Vergeltungsangriffen stellten viele Airlines – darunter die AUA-Mutter Lufthansa sowie die ungarische Wizz Air – ihre Verbindungen ab Samstag in die Region ein und zahlreiche Lufträume wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Der Luftverkehr in großen Teilen in Nahost kam weitgehend zum Erliegen.