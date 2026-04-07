Ziel erreicht: Feuerwehren sind die großen Sieger

Preise für Zweit- und Drittplatzierte

Weil die Aktion dermaßen Anklang gefunden hat, wurde nun beschlossen, dass auch Zweit- und Drittplatzierte Preise bekommen: Einen Radio-NÖ-Moderator für einen Tag auf der Festbühne und eine Spezialführung durchs ORF-NÖ-Funkhaus in St. Pölten. Zusätzlich sind Abordnung der zweit- und drittplatzierten Feuerwehren zur großen Abschlussfeier am 9. Juni in St. Pölten eingeladen, wo die Preisverleihung stattfinden wird.