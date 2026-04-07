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NÖ Floriani-Challenge

Ziel erreicht: Feuerwehren sind die großen Sieger

Niederösterreich
07.04.2026 06:30
Freuen sich über Riesenerfolg: ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer (2. v. links), ...
Freuen sich über Riesenerfolg: ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer (2. v. links), Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner (Mitte) und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (2. v. rechts).(Bild: Attila Molnar)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Einen riesigen Erfolg feierte die große Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. Weil dieser Erfolg so groß war, wird nochmal nachgelegt: Auch die Zweit- und Drittplatzierten der drei Wochen bekommen Preise! Sehen Sie die besten Feuerwehren der Challenge unten in der Grafik.

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Pro Stunde konnte man nur einmal auf den Online-Plattformen von „Krone“ und ORF NÖ abstimmen. Je Wochenwertung konnte nur von Montagfrüh bis Freitagmittag voten. Und dennoch: 732.911 Stimmen konnten in den drei kurzen, nur je 103 Stunden andauernden, Wochen gewertet werden (siehe Wochensieger-Grafik unten).

„Die Feuerwehren sind die Sieger – und das war unser Ziel!“, freut sich „Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky, mit der Aktion das Wirken und Wesen der Feuerwehren gebührend vor den Vorhang holen zu können. Gemeinsam in hervorragend gelebter Kooperation mit Radio NÖ war das möglich.

Zitat Icon

Die Feuerwehren sind die Sieger – und das war unser Ziel!

„Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky

„Zusammenhalt und Respekt innerhalb der Wehren sind ganz offensichtlich mindestens genauso stark wie zwischen Feuerwehr und Bevölkerung. Die Aktion hat im positivsten Sinn Spuren hinterlassen. Danke an die ,Krone’ – die diese Aktion mit uns gemeinsam mit voller Leidenschaft begleitet hat“, betont ORF-Landesdirektor Alexander Hofer.

Zitat Icon

Es war beeindruckend, wie viele Menschen für ihre Feuerwehr abgestimmt haben.

ORF-Landesdirektor Alexander Hofer

Preise für Zweit- und Drittplatzierte
Weil die Aktion dermaßen Anklang gefunden hat, wurde nun beschlossen, dass auch Zweit- und Drittplatzierte Preise bekommen: Einen Radio-NÖ-Moderator für einen Tag auf der Festbühne und eine Spezialführung durchs ORF-NÖ-Funkhaus in St. Pölten. Zusätzlich sind Abordnung der zweit- und drittplatzierten Feuerwehren zur großen Abschlussfeier am 9. Juni in St. Pölten eingeladen, wo die Preisverleihung stattfinden wird.

Die bestplatzierten Feuerwehren pro Woche.
Die bestplatzierten Feuerwehren pro Woche.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Großartige Leistungen und tolles Engagement
73 Feuerwehren des Landes produzierten für die Challenge nicht nur ihr einminütiges Video in Reimform. Sie mussten auch noch einen Bericht über das, was sie bewegt, und Fotos einsenden. In drei Wochen wurde je ein Wochensieger eruiert, dessen Preis ein 10.000-Euro-Festpaket ist. 

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