Zündelnde Burschen (12) entfachten Waldbrand

7000 Quadratmeter Fläche in Brand

Eine aufmerksame Zeugin reagierte sofort, alarmierte die Einsatzkräfte und unternahm Löschversuche. Das Feuer breitete sich laut Feuerwehr jedoch auf eine Fläche von rund 7000 Quadratmetern aus. Die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss standen zweieinhalb Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der immer wieder aufkeimende Wind stellte die rund 40 Florianis vor eine dementsprechende Herausforderung. Per Drohne wurde das Einsatzgebiet noch einmal auf Glutnester kontrolliert, ehe „Brand aus“ gegeben werden konnte.