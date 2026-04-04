Zündelnde Burschen (12) entfachten Waldbrand

Weil zwei Burschen (12) in einem Wald in Leoben (Steiermark) Laub anzündeten, musste eine Zeugin die Feuerwehr alarmieren. Der Vorfall ging gerade noch einmal glimpflich aus, für die beiden Zündler hat die Aktion noch ein Nachspiel.
Das hätte richtig schlimm ausgehen können: Zwei zwölf Jahre alte Buben spielten Freitagnachmittag in Leoben, Ortsteil Judendorf, im Wald mit einem Feuerzeug. Offenbar dachten sie sich nichts dabei und zündeten Laub an. Dieses entzündete sich und steckte laut Polizei die umliegende Vegetation in Brand.
7000 Quadratmeter Fläche in Brand
Eine aufmerksame Zeugin reagierte sofort, alarmierte die Einsatzkräfte und unternahm Löschversuche. Das Feuer breitete sich laut Feuerwehr jedoch auf eine Fläche von rund 7000 Quadratmetern aus. Die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss standen zweieinhalb Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der immer wieder aufkeimende Wind stellte die rund 40 Florianis vor eine dementsprechende Herausforderung. Per Drohne wurde das Einsatzgebiet noch einmal auf Glutnester kontrolliert, ehe „Brand aus“ gegeben werden konnte.
Für die zündelnden Burschen hat die Aktion natürlich noch ein Nachspiel, die Polizei ermittelt.
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