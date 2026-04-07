Neues Gartenprojekt: So entsteht ein Hochbeet!

Mit Akkuschrauber, Bauanleitung und helfenden Händen geht es an das Aufbauen der Hochbeete. Beim Holz sollten die Schraublöcher vorgebohrt werden, um ein Aufsplittern des Holzes zu vermeiden. Nach kurzen Startschwierigkeiten geht das Aufstellen sehr schnell. Obwohl die Beete innen einen Vliesstoff als Schutz haben, bringe ich dennoch eine Noppenfolie an. Bei der Befüllung kann ich Abschnitte von Brennholzarbeiten nutzen und mein Schwager kann Erde beisteuern – was viel Geld spart. Wie das Projekt fertig aussieht und Austausch mit Hobbygärtnern auf unserer Facebook-Seite „Es grünt so grün“