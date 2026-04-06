Schöne Bescherung zu Ostern: Pkw landet im Garten

Keine besonders liebsame Osterüberraschung bereitete ein Pkw-Lenker in Feldkirch am Samstag seinen Nachbarn. Als er sein Auto vor den eigenen vier Wänden parkte, vergaß er offenbar, die Handbremse richtig anzuziehen. Sein Wagen machte sich selbstständig und kippte in den Garten der Nachbarn.
Kurz nachdem der Lenker ausgestiegen war, rollte der Pkw rückwärts über den Vorplatz, durchbrach einen kleinen Zaun und kippte dann in den Garten der Nachbarn, wo er schließlich liegen blieb.
Kräfte der Feuerwehr sowie des ÖAMTC halfen, den Wagen wieder zu bergen. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.
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