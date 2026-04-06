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Handbremse vergessen

Schöne Bescherung zu Ostern: Pkw landet im Garten

Vorarlberg
06.04.2026 14:05
Der Schaden im Garten dürfte nicht allzu hoch ausfallen.
Der Schaden im Garten dürfte nicht allzu hoch ausfallen.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Keine besonders liebsame Osterüberraschung bereitete ein Pkw-Lenker in Feldkirch am Samstag seinen Nachbarn. Als er sein Auto vor den eigenen vier Wänden parkte, vergaß er offenbar, die Handbremse richtig anzuziehen. Sein Wagen machte sich selbstständig und kippte in den Garten der Nachbarn. 

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Kurz nachdem der Lenker ausgestiegen war, rollte der Pkw rückwärts über den Vorplatz, durchbrach einen kleinen Zaun und kippte dann in den Garten der Nachbarn, wo er schließlich liegen blieb. 

Der ÖAMTC und die Florianijünger halfen bei der Bergung.
Der ÖAMTC und die Florianijünger halfen bei der Bergung.(Bild: Bernd Hofmeister)
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.(Bild: Bernd Hofmeister)

Kräfte der Feuerwehr sowie des ÖAMTC halfen, den Wagen wieder zu bergen. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. 

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Vorarlberg
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