Schöne Bescherung zu Ostern: Pkw landet im Garten

Keine besonders liebsame Osterüberraschung bereitete ein Pkw-Lenker in Feldkirch am Samstag seinen Nachbarn. Als er sein Auto vor den eigenen vier Wänden parkte, vergaß er offenbar, die Handbremse richtig anzuziehen. Sein Wagen machte sich selbstständig und kippte in den Garten der Nachbarn.