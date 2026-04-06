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Feuerwehren im Einsatz

Funken von Osterfeuer lösten in Kärnten Brand aus

Kärnten
06.04.2026 11:06
Die Ursache für den Wirtschaftsgebäudebrand wurde geklärt
Die Ursache für den Wirtschaftsgebäudebrand wurde geklärt(Bild: FF Lavamünd/FF Neuhaus)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Nach dem Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Pudlach in Kärnten steht nun die Ursache für das Feuer fest.

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Am Karsamstag heulten in Unterkärnten die Sirenen: Gegen 18.45 Uhr war bei einem Wirtschaftsgebäude in Pudlach Feuer ausgebrochen. Nachbarn und Besitzer hatten Alarm geschlagen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Gemeinsam mit Familienangehörigen hatte man erste Löschmaßnahmen ergriffen. Die Feuerwehren Lavamünd, Neuhaus, Bach, Schwabegg, Ettendorf und Bleiburg standen mit gut 90 Mann im Löscheinsatz. 

Zunächst war noch unklar, was die Ursache für das Feuer war. Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos haben nun festgestellt, dass wohl Funken eines in der Nähe abgebrannten Osterfeuers den Brand verursacht haben.

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