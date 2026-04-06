Bär im Tiroler Oberland durch Spuren nachgewiesen

Wie das Land am Ostermontag in einer Aussendung mitteilte, „wurden am Wochenende in Ried im Oberinntal im Bereich einer Wildtierfütterung Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“. Aktuelle Hinweise, dass sich das Tier gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähere, gebe es keine, wird beruhigt.