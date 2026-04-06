Bär im Tiroler Oberland durch Spuren nachgewiesen

Der Bär geht derzeit um in Ried im Tiroler Oberinntal. Laut dem Land wurden am Wochenende Spuren des Beutegreifers nachgewiesen. Einen Hinweis, dass sich der Bär Menschen oder der Siedlung nähert, gibt es bis dato nicht.
Wie das Land am Ostermontag in einer Aussendung mitteilte, „wurden am Wochenende in Ried im Oberinntal im Bereich einer Wildtierfütterung Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“. Aktuelle Hinweise, dass sich das Tier gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähere, gebe es keine, wird beruhigt.
Sichtungen an die BH melden
Die Bevölkerung wurde angehalten, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise, die auf die Präsenz von großen Beutegreifern schließen lassen, „möglichst rasch an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden“. Für eine fachliche Beurteilung sei Bildmaterial besonders wichtig.
Weitere Informationen und Sichtungsmeldungen auf der Homepage: www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs
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