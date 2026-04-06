Tourengeherin (63) brach in OÖ durch Schneedecke

Ein Ehepaar aus Altmünster unternahm am Ostersonntag eine Schitour im Höllengebirge. Die 63-jährige Frau und ihr 67-jähriger Mann starteten bei der Bergstation der Feuerkogelseilbahn in Ebensee. Sie hatten geplant, das Höllengebirge über die Riederhütte und das Hochleckenhaus, mit anschließender Abfahrt über das Aurachkar, zu bewältigen.