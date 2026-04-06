Tourengeherin (63) brach in OÖ durch Schneedecke

Ein Ehepaar wollte am Ostersonntag das traumhafte Wetter ausnutzen und machte noch einmal eine Skitour im Höllengebirge (Oberösterreich). Doch die Frau (63) brach plötzlich durch die Schneedecke und verletzte sich. Ein Weiterkommen war nicht möglich.
Ein Ehepaar aus Altmünster unternahm am Ostersonntag eine Schitour im Höllengebirge. Die 63-jährige Frau und ihr 67-jähriger Mann starteten bei der Bergstation der Feuerkogelseilbahn in Ebensee. Sie hatten geplant, das Höllengebirge über die Riederhütte und das Hochleckenhaus, mit anschließender Abfahrt über das Aurachkar, zu bewältigen.
Rettung per Helikopter
Kurz nachdem das Ehepaar das Hochleckenhaus passiert hatte, schnallte die 63-Jährige ihre Schier ab, um eine Passage zu Fuß zu bewältigen. Sie brach anschließend im Abstieg mit dem linken Fuß durch die Schneedecke und verletzte sich unbestimmten Grades.
Der Unfall machte ein Weiterkommen unmöglich, weshalb der 67-Jährige einen Notruf absetzte. Die 63-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.
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