Pilot blieb bei einer Bruchlandung unverletzt

Über Hügel gesprungen

Da ein Gegensteuern ohne Wirkung blieb, sprang das Flugzeug über einen kleinen Hügel und touchierte in weiterer Folge mit der rechten Tragfläche einen weiteren Hügel, wo sich das Flugzeug schlussendlich nach rechts eindrehte und nach vorn gekippt liegen blieb. Der Pilot blieb bei der Kollision unverletzt.