Pilot blieb bei einer Bruchlandung unverletzt

Zuerst hatte er Pech, dann aber doch auch wieder Glück. Ein 47-Jähriger bekam bei der Landung am Flugplatz Gmunden-Laakirchen in Oberösterreich Probleme mit seinem Kleinflugzeug. Doch der Mann blieb unverletzt.
Der 49-jährige Pilot aus St. Georgen an der Gusen wollte am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit seinem Propeller-Kleinflugzeug auf der Piste West 26 des Flugplatzes Gmunden-Laakirchen landen. Er setzte ordnungsgemäß auf der Piste auf, wobei sich nach wenigen Metern das Flugzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts drehte und von der Piste abkam.
Über Hügel gesprungen
Da ein Gegensteuern ohne Wirkung blieb, sprang das Flugzeug über einen kleinen Hügel und touchierte in weiterer Folge mit der rechten Tragfläche einen weiteren Hügel, wo sich das Flugzeug schlussendlich nach rechts eindrehte und nach vorn gekippt liegen blieb. Der Pilot blieb bei der Kollision unverletzt.
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