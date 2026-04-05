Opfer läuft Tätern über den Weg: Polizei greift zu

Mehrere Monate nach einer brutalen Prügelattacke in der Schönbrunner Straße in Wien hat das Schicksal zugeschlagen: Das Opfer, ein 25-Jähriger, begegnete Samstagabend in der Nähe des Tatorts zufällig zwei der drei Männer, die ihn am 29. Dezember 2025 mit Faustschlägen schwer verletzt hatten. Sofort alarmierte er die Polizei.