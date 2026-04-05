Opfer läuft Tätern über den Weg: Polizei greift zu

Mehrere Monate nach einer brutalen Prügelattacke in der Schönbrunner Straße in Wien hat das Schicksal zugeschlagen: Das Opfer, ein 25-Jähriger, begegnete Samstagabend in der Nähe des Tatorts zufällig zwei der drei Männer, die ihn am 29. Dezember 2025 mit Faustschlägen schwer verletzt hatten. Sofort alarmierte er die Polizei.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling waren rasch vor Ort – doch die beiden Tatverdächtigen hatten sich bereits in Richtung Fünfhaus entfernt. Im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte in der Kellinggasse auf die mutmaßlichen Täter aufmerksam. Als die beiden Männer den Streifenwagen bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht.
Ein Angreifer konnte geschnappt werden
Nach kurzer Verfolgung konnte ein 19-Jähriger, bereits polizeibekannt, festgenommen werden. Er wird wegen schwerer Körperverletzung angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt überstellt.
Die beiden anderen Angreifer sind weiterhin auf der Flucht – die Fahndung läuft weiter.
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