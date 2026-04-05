Wollten Opferstock plündern! Frau ertappte Täter

Polizei mit Täterbeschreibung

Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung: Es handelte sich um zwei Männer. Beide seien korpulent und hatten jeweils eine Jeans und ein T-Shirt an. Eine der Personen hatte schütteres Haar. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen grauen oder dunkelbraunen Kombi mit osteuropäischem Kennzeichen. Die Marke und das Modell sind unbekannt.