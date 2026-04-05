Wollten Opferstock plündern! Frau ertappte Täter

Für eine Kirchenbesucherin wurde ihr Gang in die Pfarrkirche von Silz (Tiroler Bezirk Imst) am Ostersamstag zu einem wahren Schockerlebnis. Sie ertappte zwei Unbekannte, die mit einem Bolzenschneider versuchten, einen Opferstock aufzubrechen. Die Polizei sucht nun nach den Verdächtigen.
Eigentlich wollte die Frau am Samstag gegen 16.30 Uhr nur in die Kirche gehen. Als sie das Gebäude betrat, dürfte sie nicht schlecht gestaunt haben. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten im Eingangsbereich der Pfarrkirche in der Schulstraße, mit einem Bolzenschneider einen Opferstock aufzubrechen.
Als die beiden Unbekannten die Frau bemerkten, ergriffen sie über den Haupteingang der Kirche die Flucht und verließen den Tatort mit einem Auto.
Polizei mit Täterbeschreibung
Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung: Es handelte sich um zwei Männer. Beide seien korpulent und hatten jeweils eine Jeans und ein T-Shirt an. Eine der Personen hatte schütteres Haar. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen grauen oder dunkelbraunen Kombi mit osteuropäischem Kennzeichen. Die Marke und das Modell sind unbekannt.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Silz unter Tel.: 059133/7107
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