Fahndung nach Opferstockdieb endete mit Festnahme

Auch Kerzen und Rosenkränze gestohlen

Neben dem Geld aus den Opferstöcken soll der 66-Jährige auch mehrere Kerzen sowie Rosenkränze aus Kirchen gestohlen haben. Die Höhe des Gesamtschadens könne noch nicht genau beziffert werden und sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. „Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Exekutive abschließend.