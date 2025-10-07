Fahndung nach Opferstockdieb endete mit Festnahme

Tatort Kirche: Ein 66-jähriger mutmaßlicher Opferstock-Dieb ist im Tiroler Lechtal festgenommen worden. Der Pole soll zumindest in zwei Gotteshäusern zugeschlagen haben. Bei ihm wurden jede Menge Kleingeld und diverse andere Gegenstände sichergestellt. Jetzt sitzt er in Haft.
Der 66-jährige Pole werde verdächtigt, Diebstähle in den Kirchen in Elmen und Martinau begangen zu haben. Im Zuge einer Fahndung konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter am Montag ausforschen und festnehmen.
Unzählige Münzen im Auto gefunden
„Im Auto des Mannes wurden ein niedriger, vierstelliger Eurobetrag – vorwiegend Münzen – sowie polnische Zloty und einige US-Dollar sichergestellt. Darüber hinaus wurden Metallbügel, Klebebänder, eine Taschenlampe und ein Cuttermesser entdeckt“, schildern die Ermittler.
Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Die Polizei
Auch Kerzen und Rosenkränze gestohlen
Neben dem Geld aus den Opferstöcken soll der 66-Jährige auch mehrere Kerzen sowie Rosenkränze aus Kirchen gestohlen haben. Die Höhe des Gesamtschadens könne noch nicht genau beziffert werden und sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. „Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Exekutive abschließend.
