Peter Stöger zeigt sich offen für ein Comeback

„Habe reflektiert“

Um Stöger war es nach dem Ende bei Rapid ruhig geworden - bis gestern: Da feierte er sein Comeback als Experte im „Sky“-Fußballstudio, präsentierte sich gut gelaunt, ging anfangs auf seine Zeit in Hütteldorf ein: „Klar war es enttäuschend“, meinte er zu seinem Aus nach fünf Monaten, ehe er sich in seine Tiroler Wahlheimat zurückzog: „Ich habe in Tux abgeschaltet, auch reflektiert. Da kommt man zur Ruhe, wird wieder ausgeglichen.“ Die jüngste Wende zum Positiven erinnert ihn an seinen Start mit Rapid: „Sie sind ähnlich stabil wie wir es zu Beginn waren, gewinnen enge Spiele.“