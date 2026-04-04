Diebe nehmen Moped und einige Fahrräder ins Visier

Zum ersten Coup kam es laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 27. März und Karsamstag in Lienz. „Ein unbekannter Täter stahl ein Moped, das neben einer Wohnanlage unter einem Fahrradunterstand abgestellt war“, heißt es von den Ermittlern. Wie viel das Fahrzeug, das einem einheimischen Teenager im Alter von 16 Jahren gehörte, wert war, ist noch unklar.