Diebe nehmen Moped und einige Fahrräder ins Visier

Ihr Unwesen trieben dreiste Diebe bzw. Einbrecher in Osttirol und in Nauders (Tiroler Bezirk Landeck) in den vergangenen Tagen. Zum Opfer fielen ihnen ein einheimischer Teenager (16) sowie die Betreiber eines Hotels. In beiden Fällen fehlt von den Tätern und dem Diebesgut bis dato jede Spur.
Zum ersten Coup kam es laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 27. März und Karsamstag in Lienz. „Ein unbekannter Täter stahl ein Moped, das neben einer Wohnanlage unter einem Fahrradunterstand abgestellt war“, heißt es von den Ermittlern. Wie viel das Fahrzeug, das einem einheimischen Teenager im Alter von 16 Jahren gehörte, wert war, ist noch unklar.
Fahrräder aus Garage gestohlen
Der zweite Coup ereignete sich zwischen Mittwoch und Karsamstag in Nauders. Ins Visier nahmen die unbekannten Täter ein Garagenabteil im Mitarbeiterhaus eines Hotels, zu dem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. „Sie stahlen eine unbekannte Anzahl an Fahrrädern, die im Eigentum des Hotels standen.“ Auch in diesem Fall steht die Höhe des entstandenen Schadens bisher nicht fest.
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