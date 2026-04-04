Kilometerlange Ölspur zog sich durch den Flachgau

Am Samstag mussten gleich mehrere Feuerwehren im Flachgau in Salzburg zu einem Öl-Einsatz ausrücken. Es waren die Gemeinden Nußdorf, Göming und Oberndorf betroffen. Nach eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken, die Straßen waren gereinigt.
Ölspuren auf den Straßen sind für die Verkehrsteilnehmer gefährlich. Am Samstag zur Mittagszeit zog sich eine Spur durch das gesamte Gemeindegebiet von Nußdorf und in weiterer Folge auch in Göming, Oberndorf und schließlich auch im deutschen Laufen.
Mehrere Feuerwehren und Straßenmeistereien rückten aus, um das Öl zu binden und die Straßen zu reinigen. Nach eineinhalb Stunden war die Gefahr schließlich gebannt.
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