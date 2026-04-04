Last-minute goal
Defeat! Real Madrid suffers embarrassing loss to Mallorca
Real Madrid lost 1-2 in the final seconds to relegation-threatened RCD Mallorca, widening the gap to La Liga leader FC Barcelona.
Real Madrid has suffered a major setback in the race for the Spanish soccer championship and, unlike FC Bayern, botched the dress rehearsal for Tuesday’s Champions League showdown. Without David Alaba, the Madrid side lost 1-2 (0-1) on Saturday to relegation-threatened Real Mallorca. League leaders FC Barcelona have the chance in the evening match (9:00 p.m.) to extend their lead over their archrivals to seven points with a win against Atlético Madrid.
Golden goal in stoppage time
Manu Morlanes (41') put Mallorca ahead, and thanks to a late goal by Eder Militao (88'), the visitors from the capital seemed at least able to avoid defeat. But the home side struck again in the 91st minute through Vedat Muriqi. Austrian national team captain Alaba remained on the bench.
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