Defeat! Real Madrid suffers embarrassing loss to Mallorca

Real Madrid has suffered a major setback in the race for the Spanish soccer championship and, unlike FC Bayern, botched the dress rehearsal for Tuesday’s Champions League showdown. Without David Alaba, the Madrid side lost 1-2 (0-1) on Saturday to relegation-threatened Real Mallorca. League leaders FC Barcelona have the chance in the evening match (9:00 p.m.) to extend their lead over their archrivals to seven points with a win against Atlético Madrid.