Asparn: Ein Stück NÖ-Geschichte wird saniert

Das Schloss im Weinviertel hat schon viele Kapitel hinter sich, und jetzt kommt ein ganz essentielles dazu: die Sanierung des historischen Gebäudes. Immerhin stecken fast 800 Jahre Geschichte in den Gemäuern. Errichtet auf den Resten einer bereits 1121 erwähnten Burg und über Jahrhunderte hinweg erweitert, umgebaut und wiederaufgebaut, ist das Schloss heute ein zentraler Ort für Kultur, Geschichte und Wissensvermittlung mit dem MAMUZ-Museum.