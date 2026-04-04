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Austrias Michi Wagner

„Für unsere Jugend gibt es keinen schöneren Druck“

Bundesliga
04.04.2026 18:30
Vasilije Markovic (li.) ist bei der Wiener Austria auf einem sehr guten Weg.
Vasilije Markovic (li.) ist bei der Wiener Austria auf einem sehr guten Weg.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Wiener Austrias Sportdirektor Michael Wagner freut die sportliche Entwicklung seiner Youngsters. Der neue Weg nimmt bei den Veilchen immer mehr Formen an.

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„Klar ist, dass wir hier von einem langfristigen Plan sprechen, der nicht von heute auf morgen greifen wird“, betonte Austrias Sportdirektor Michael Wagner bei seinem Amtsantritt Mitte November. Da präsentierten die Veilchen mit dem 50-Jährigen auch die neue Klubstrategie: Die Durchlässigkeit in den Profibereich muss erhöht, der Blick vor allem auf den Nachwuchs, die Eigengewächse schärfer gerichtet werden. Keine leeren Worte, weil die Austria Taten folgen lässt, die Jugend auf dem Rasen immer präsenter ist. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, konnten wichtige Verlängerungen abschließen und hatten mit dem Ndukwe-Transfer zu Liverpool auch das nötige Glück. Jeder, der Einsatzminuten bekommt, hat sich die verdient“, so Wagner.

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