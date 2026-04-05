Zu viel Müll auf Wiesen macht unser Vieh krank

Hundekot und achtlos weggeworfene Dosen und Plastikteile auf unseren Wiesen und Äckern ärgern unsere Landwirte und sind eine Gefahr für die Tiere. Dabei wäre das mit ein klein wenig Rücksicht einfach zu vermeiden.
Nach der Schneeschmelze werden an den Wander- und Spazierwegen die unangenehmen Seiten des Outdoor- und Hundetrends und vor allem die weit verbreitete Ignoranz vieler Menschen sichtbar. Plastikmüll, Aludosen und Unmengen von Hundekot säumen die Wege und Wiesen.
„Es ist kein Kavaliersdelikt“
Doch was viele ausblenden oder nicht wissen: Dies ist kein „Kavaliersdelikt“, sondern stellt ein ernstes Risiko für die Tiergesundheit dar. „Denn Hundekot auf Grünland ist mehr als eine optische Beeinträchtigung. In den Ausscheidungen können infektiöse Parasiteneier des Erregers Neospora caninum enthalten sein – dem Auslöser der für Rinder hochgefährlichen Neosporose“, warnt nun wieder einmal die Landwirtschaftskammer Oberösterreich.
Die gesundheitlichen Folgen können für Rinder dramatisch sein: Fehlgeburten, Totgeburten oder lebensschwache Kälber, oftmals ohne Behandlungsmöglichkeit.
Eine Frage des Respekts
„Unsere Bäuerinnen und Bauern wollen sichere Lebensmittel erzeugen. Dazu gehört, dass auf den Wiesen kein Hundekot liegt, schon aus Respekt gegenüber unseren Tieren“, appelliert Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger. Das gilt aber auch für Müll. Denn der kann in der Ernte zerkleinert werden und landet so später in den Mägen der Tiere, und die kleinen Teile können schwere innere Verletzungen auslösen, die sogar zum Tod führen können.
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