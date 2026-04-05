Zu viel Müll auf Wiesen macht unser Vieh krank

Eine Frage des Respekts

„Unsere Bäuerinnen und Bauern wollen sichere Lebensmittel erzeugen. Dazu gehört, dass auf den Wiesen kein Hundekot liegt, schon aus Respekt gegenüber unseren Tieren“, appelliert Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger. Das gilt aber auch für Müll. Denn der kann in der Ernte zerkleinert werden und landet so später in den Mägen der Tiere, und die kleinen Teile können schwere innere Verletzungen auslösen, die sogar zum Tod führen können.