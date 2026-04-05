Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Private Einblicke

Ex-ÖSV-Star Venier: „War oft Sekunden hinten“

Tirol
05.04.2026 15:00
Ex-Skirennprofi Stephanie Venier traf sich mit Vitus Amor von Radio U1 zu einem Kaffeeplausch.
Ex-Skirennprofi Stephanie Venier traf sich mit Vitus Amor von Radio U1 zu einem Kaffeeplausch.(Bild: Radio U1 Tirol)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Stephanie Venier beendete 2025 ihre Karriere als Profi-Skirennfahrerin. Im Interview mit Vitus Amor von Radio U1 blickt sie zurück und verrät bisher unbekannte private Details.

0 Kommentare

„Wie geht’s da?“ Diese Frage stellt Vitus Amor in seiner Radio-U1-Sendung seit 2024 Tiroler Persönlichkeiten. In Folge 24 ist Ex-Skirennprofi Stephanie Venier (32) zu Gast. Die Sendung wird am 7. April 2026 um 20 Uhr ausgestrahlt. Es gibt sie auch als Podcast.

2025 war eines der prägendsten Jahre für die Oberperferin, ein Ereignis jagte das nächste: Gold-Medaille im Super-G bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach, Karriereende, Hochzeit und Geburt ihres Sohnes Max. „Er kam zu früh auf die Welt, es gab Komplikationen und es musste ein Not-Kaiserschnitt samt Vollnarkose durchgeführt werden. Ich sah Max erst rund acht Stunden nach der Geburt. Mittlerweile ist er gesund und es geht ihm gut“, verrät die Tirolerin.

(Bild: Christof Birbaumer)

„Mein Papa übte damals sogar zwei Jobs aus“
Ihr Papa sei es gewesen, der sie zum Skifahren gebracht hat. „Er hatte zwei Jobs: Bierführer und Ratrac-Fahrer. Und am Wochenende hat er stets im kalten Keller meine Ski präpariert.“ Als Wunderkind sei sie nie gehandelt worden, sie habe auch nie einen Landescup gewonnen. „Ich war oft Sekunden hinten. Aber ich habe den Sport immer extrem gerne ausgeübt“, sagt Venier. Mit der Zeit haben sich dann die Erfolge eingestellt.

„Wie geht‘s da?“
Hier ist die Sendung zu hören

Die Sendung wird am Dienstag, dem 7. April 2026, um 20 Uhr bei Radio U1 Tirol ausgestrahlt. Wiederholt wird sie am Montag, dem 13. April 2026, um 20 Uhr. Zudem kann sie jederzeit auch auf YouTube, Spotify, Apple Podcast sowie auf der Radio-U1-Tirol-Homepage nachgehört werden. Einfach auf den QR-Code klicken.

(Bild: Radio-U1-Tirol)

„Dann funktionierte drei Jahre lang plötzlich überhaupt nichts mehr. Ich befand mich in einer absoluten Negativspirale, das war eine reine Kopfsache. Ich ordnete dem Skifahren alles unter, was aber nie meinem Naturell entsprach. Mit der Zeit habe ich mich dann wieder gefunden und die Erfolge kamen wieder retour“, erinnert sich die Tirolerin zurück, „diese Phase, in der ich sehr viel gelernt habe, hat mich zu jener Stephanie gemacht, die ich heute bin“.

Lesen Sie auch:
Zwei Zillertaler unter sich: Radio-U1-Moderator Vitus Amor (rechts) traf sich mit Josef Geisler, ...
Von Cobra bewacht
Ex-Strafrichter fällte in 33 Jahren 7000 Urteile
01.03.2026
Auf Abschiedstour
Luis aus Südtirol: „Das war ganz klar Schicksal“
01.02.2026

Kein Obst, kein Gemüse, kein Salat, keinen Fisch
Spannend: Venier isst von klein auf kein Obst, kein Gemüse, keinen Salat und keinen Fisch. „Und dennoch bin ich Spitzensportlerin und Weltmeisterin geworden“, schmunzelt sie. Am liebsten mag sie das sonntägliche Ritual bei ihren Eltern. „An diesem Tag kocht meine Mama für uns Schnitzel mit Pommes, wir essen alle zusammen. Das Schönste für mich ist, wenn diese Sonntage ewig lange dauern“, gibt sie preis.

Das deutet auch darauf hin, wer Stephanie Venier ohne Startnummer ist: „Ein absoluter Familienmensch, der sehr gerne daheim ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf