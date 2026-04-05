Ex-ÖSV-Star Venier: „War oft Sekunden hinten“

„Dann funktionierte drei Jahre lang plötzlich überhaupt nichts mehr. Ich befand mich in einer absoluten Negativspirale, das war eine reine Kopfsache. Ich ordnete dem Skifahren alles unter, was aber nie meinem Naturell entsprach. Mit der Zeit habe ich mich dann wieder gefunden und die Erfolge kamen wieder retour“, erinnert sich die Tirolerin zurück, „diese Phase, in der ich sehr viel gelernt habe, hat mich zu jener Stephanie gemacht, die ich heute bin“.